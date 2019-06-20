Путин ответил на вопрос о заключенных россиянах на Украине

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о заключенных россиянах и украинцах.

Российский лидер отметил, что вопрос об обмене граждан обеих стран, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, никогда не исчезает из поля зрения правительства РФ. Глава РФ напомнил, что со стороны Киева занимался этой задачей лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

«Началось все с поручений Порошенко (Петра Порошенко, экс-президента Украины. — Прим. ФАН). Виктор Владимирович очень близко принимает эти проблемы. Такие вопросы должны решаться в комплексе. Мы должны подумать о том, как будет решена судьба тех россиян, которые находятся в той же ситуации на Украине», — указал он.

Как не раз подчеркивала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, у России есть полный список граждан, которые находятся на Украине, ведомства точечно, в отношении каждого человека, ведут переговоры с МИД и официальными властями страны. Вместе с тем в местах лишения свободы на Украине на данный момент находятся, по разным оценкам, несколько десятков россиян. Многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем.

В феврале уполномоченный по правам человека обратилась в ООН с требованием призвать руководство Украины обеспечить безопасность россиян в местах лишения свободы после гибели гражданина РФ в колонии во Львовской области.

Напомним, на 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,8 миллиона вопросов. По ряду поступивших к главе государства обращений уже проводятся проверки.