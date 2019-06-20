Путин пообещал, что власти возьмут на себя строительство инфраструктуры в новых микрорайонах
Москва, 20 июня. Российские власти в ближайшем будущем возьмут на себя строительство социальной инфраструктуры при застройке новых жилых районов. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на прямой линии.
По его словам, раньше строительство всей социальной инфраструктуры (школы, больницы, детсады) ложилось на плечи застройщика, а, следовательно, и дольщика, поскольку эти дополнительные расходы строительные компании впоследствии включали в стоимость жилья.
Теперь же оплачивать возведение подобных объектов должно оплачивать государство, но у него пока что нет выработанной правовой базы и предусмотренных на эти цели источников финансирования. Именно эти вопросы в ближайшее время и должно решить правительство, подчеркнул Путин.
«Если раньше дольщики платили за это, то теперь социальную инфраструктуру должно возводить государство. По закону — да, но у нас пока нет источников. Правительство должно выработать правовую систему и определить источники финансирования этого строительства», — отметил глава государства.