Путин обяъснил, что может обеспечить развитие экономики

Путин объяснил, что может обеспечить развитие экономики
Москва, 20 июня. В какой бы системе человек ни работал, мотивация должна быть обеспечена. Только тогда можно будет говорить о развитии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с населением.
Президент считает, что это гораздо важнее, чем существование рыночной экономики в чистом виде.
«Чистой рыночной экономики, или чистой административно-командной не существует. А вот смешанная присутствует во всем мире», — подчеркнул он.
Кроме того, Путин указал на то, что именно страны со смешанной экономикой развиваются зачастую быстрее, чем другие.
«Например, Китай, Индия. А в западных экономиках подталкивают тему стратегического планирования в отраслях. На что нужно обратить внимание — мотивация. В какой бы системе человек ни работал, мотивация должна быть обеспечена», — добавил Путин.