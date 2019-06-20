Путин обяъснил, что может обеспечить развитие экономики

Москва, 20 июня. В какой бы системе человек ни работал, мотивация должна быть обеспечена. Только тогда можно будет говорить о развитии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с населением.

Президент считает, что это гораздо важнее, чем существование рыночной экономики в чистом виде.

«Чистой рыночной экономики, или чистой административно-командной не существует. А вот смешанная присутствует во всем мире», — подчеркнул он.

Кроме того, Путин указал на то, что именно страны со смешанной экономикой развиваются зачастую быстрее, чем другие.