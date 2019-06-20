Поместный собор Филарета отказался от томоса об автокефалии для Украины

Москва, 20 июня. Поместный собор Филарета отказался от томоса и восстановил Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата.

Во Владимирском соборе в Киеве началось собрание иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата — поместного собора. Встречу организовали по инициативе Филарета для возрождения Киевского патриархата.

Поместный собор может отменять решения синода. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал это событие «самовольным собранием». Он считает, что у собора нет никаких полномочий.

Параллельно Епифаний организовал в Киеве «Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия». В итоге собор Филарета отказался от томоса об автокефалии поместной православной церкви на Украине.

Участники собора отменили решение, которое было принято в Софийском соборе в декабре 2018 года. Филарет попросил поддержки у президента Украины Владимира Зеленского. При этом Вселенский патриарх Варфоломей считает, что Филарет не является патриархом.

Российская православная церковь во главе с патриархом Кириллом считает томос «пустышкой». Сам раскольник Филарет заявил, что томос не принес ничего хорошего — Епифаний не поддерживает с ним контактов, фактически это привело к ограничению полномочий.