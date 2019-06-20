Путин призвал сделать проверяющие органы менторами для бизнесменов

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что проверяющие органы должны стать менторами для представителей бизнеса.

Предприниматель из Пензы обратился к президенту с жалобой на проверяющие бизнес органы из-за большого количества проверок. Он пояснил, что плановые проверки были приостановлены из-за введения каникул, однако число внеплановых резко возросло. Он спросил главу государства, можно ли сделать так, чтобы правоохранительные органы стали менторами для бизнесменов, с которыми можно советоваться.

«Проверки возросли, потому что каникулы закончились, — пояснил Путин. — Проверяющие органы сразу вставили в план то, что не проверялось два года».

Президент отметил, что количество внеплановых проверок уменьшилось в стране на 11%. Он поддержал идею пензенского предпринимателя и отметил, что сделать проверяющие органы менторами для бизнеса — цель государства, к которой оно стремится.

«На это их и настраиваем — и прокуратуру, и налоговую службу», — заметил Путин.

В качестве дополнительного контроля этого процесса российский лидер предложил зеркальный реестр. Он пояснил, что информацию о том, что проверялось, когда и с каким результатом, в него буду вносить не только сотрудники ведомств, но и сами предприниматели. Путин констатировал, что это будет дополнительной информацией для прокуратуры.

Вопросы президенту России можно задавать до окончания прямой линии. Обращения можно отправлять в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте moskva-putinu.ru, а также по телефону — путем SMS, MMS или звонка. На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов. По некоторым из них уже проводятся проверки.