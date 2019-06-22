Власти сирийского Дейр-эз-Зора в короткие сроки восстановили местную пекарню

Дамаск, 22 июня. В связи с быстрым возвращением мирного сирийского народа на запад Дейр-эз-Зора и растущим в связи с этим спросом на хлеб, власти региона ускорили восстановление автоматизированной пекарни в городе Шмития, чтобы облегчить трудности при импорте хлеба из города в его окрестности. Бывшая пекарня была восстановлена и снабжена современным оборудованием.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, после набора технического персонала пекарня начала работать с суточной производительностью до 5 тонн, однако, по информации местных властей, эта пекарня способна производить до 15 тонн ежедневно.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Пекарня способна покрыть потребности жителей западных окрестностей провинции, уверены власти. Дирекция пекарни делает все возможное для открытия второй автоматизированной пекарни в городе Аль-Касаби, чтобы удовлетворить потребности местных жителей и приспособиться к количеству людей, возвращающихся в свои дома.

Следует отметить, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) освободили западные окрестности Дейр-эз-Зора в конце 2017 года. Правительственные учреждения работали над обеспечением потребностей людей, которые начали возвращаться в середине 2018 года. Электричество подается в большую часть районов провинции, до сих пор прилагаются все усилия, чтобы обеспечить остальную часть потребностей людей и вернуть жизненный импульс региону.

Ранее сообщалось, что фестиваль для детей и подростков прошел в сирийском Дейр-эз-Зоре. Грузовик с готовыми детскими комнатами прибыл из иранского культурного центра в Дейр-эз-Зор, где на фестивальной площади Аль-Тавра прошли мероприятия фестиваля под названием «Яркие ночи».