Путин заявил, что государство готово подставить фермерам плечо
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Москва, 20 июня. Государство готово подставить плечо российским фермерам, но уже сейчас объем поддержки больше, чем объем рынка, который занимают фермерские хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Глава государства указал на то, что объем прибыли от малых и средних фермерских хозяйств вырос на 40%, и без поддержки государства это было бы невозможно.
«Прибыль фермеров выросла за 2 года на 45%. Объем поддержки больше, чем рынок фермеров, государство подталкивает к развитию. Государство готово подставить плечо и сделать следующий шаг», — подчеркнул президент.
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