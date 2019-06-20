Путин заявил, что государство готово подставить фермерам плечо

Москва, 20 июня. Государство готово подставить плечо российским фермерам, но уже сейчас объем поддержки больше, чем объем рынка, который занимают фермерские хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства указал на то, что объем прибыли от малых и средних фермерских хозяйств вырос на 40%, и без поддержки государства это было бы невозможно.