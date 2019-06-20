Путин рассказал о росте популярности российской продукции в мире

Москва, 20 июня. Государство должно оказать поддержку в популяризации российских продуктов и в России, и за границей, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Глава государства напомнил, что есть такой бренд, как «Вологодское масло», которое известно, как минимум, по всей России, «а то и за границей».

«Нужно, чтобы государство, СМИ помогали (в популяризации российской продукции). Хотя мне СМИ сейчас скажут, что давайте, платите деньги, мы вам раскрутим что угодно. Но государство, конечно, должно оказать поддержку», — подчеркнул российский лидер.

Путин в то же время отметил, что не только крупные товарные производства являются двигателем развития сельского хозяйства.

«На самом деле крупные товарные производства дают основную товарную продукцию, это правда. И не только у нас, но и за рубежом. Но забывать малые, средние хозяйства, фермерские хозяйства, конечно, нельзя», — подчеркнул глава российского государства.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин проводит прямую линию и отвечает на вопросы россиян. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию.