Путин рассказал, как в России будут выбирать власть на местах

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как в России будут избирать власть на местах. Глава государства заявил в эфире прямой линии, что есть два варианта: через региональные парламенты или с помощью моментального голосования населения.

В этом году Владимир Путин отвечает на вопросы граждан в прямом эфире в 17-й раз. Задать вопрос президенту РФ можно вплоть до конца трансляции. Обращения принимаются по телефону и через SMS-сообщения. Также глава государства ответит на вопросы зрителей в студии и представителей регионов, с которыми президент выйдет на связь в прямом эфире. Федеральное агентство новостей ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.