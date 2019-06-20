Путин прокомментировал проблему вылова касаток

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин объяснил высокий спрос на вылов косаток в России дороговизной этих животных. Об этом он сказал, комментируя ситуацию с передержкой морских животных на Дальнем Востоке.

«Проблема известна, понятно из-за чего сложности. Только косатки стоят около 100 млн долларов. Интересующихся очень много, поэтому проблема эта непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда проблемы», — отметил он в ходе прямой линии.

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что российские власти уже занимаются решением данной проблемы. Правительство разрабатывает законопроект, который запретит отлов косаток и других морских животных в просветительских целях. Исключение будет сделано только для ученых и малочисленных народов Крайнего Севера, для которых охота на китов является традиционным способом добычи пропитания.

Что касается тех косаток, которые оказались на передержке, они будут отпущены на свободу в Шантарской бухте Хабаровского края. Сама операция по перевозке морских млекопитающих будет проведена в течение четырех месяцев под пристальным контролем специалистов.