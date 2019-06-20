Путин напомнил, как Россию поставили на грань утраты суверенитета в 90-е

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии напомнил, как страну поставили на грань утраты суверенитета в 90-е годы.

Российский лидер в ходе мероприятия увидел на экране вопрос политического характера, который гласил: «Куда нас ведет банда патриотов из «Единой России».

Отвечая, президент указал, что люди, берущие на себя ответственность за принятие нужных и важных для страны решений, ставят своей целью, в первую очередь, укрепление государства и улучшение жизни людей в конечном итоге.

«Не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах. Хочу отметить, что с 90-х полностью развалилась социальная сфера, утратили оборонку, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, поставили страну на грань утраты суверенитета», — подчеркнул российский лидер.

Глава РФ обратил внимание, что далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут ответственность за произошедшее, но «наверняка есть и такие».

В четверг проходит прямая линия с президентом РФ, она 17-я по счету, поступило более 1,8 миллиона вопросов. Напомним, рекордсменом по продолжительности стал эфир в 2013 году – тогда прямая линия длилась 4 часа 47 минут. За это время Путин дал ответ на 80 вопросов. Отметим, что по ряду поступивших к главе государства обращений уже проводятся проверки.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о формате проведение прямой линии в этом году: Путин постарается максимально внимание уделить вопросам жителей страны, кроме того, руководители регионов и члены правительства в случае необходимости будут выходить на связь. Для проведения прямой линии был выбран Гостиный двор.