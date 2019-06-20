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Главой Курска избран депутат Госдумы Виктор Карамышев

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Главой Курска избран депутат Госдумы Виктор Карамышев

Курск, 20 июня. Мэром города Курск в Курской области избрали Виктора Карамышева. 

В четверг депутаты Курского городского собрания избрали главой городской администрации депутата Государственной думы РФ Виктора Карамышева. Как пишет РИА Новости, 2 апреля парламентарии в Курске приняли досрочную отставку главы города Николая Овчарова. Был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. Отбор происходил среди четырех кандидатов. Решением комиссии в «финал» вышли депутат Госдумы Виктор Карамышев и глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин.

Напомним, с 5 октября 2017 года Карамышев — депутат Госдумы, член комитета по контролю и регламенту, член партии «Единая Россия».

Напомним, Овчаров был избран главой города третий раз подряд в 2017 году. Проводился открытый конкурс и последующее голосование депутатов горсобрания. До того, как вступить в должность мэра Курска, Овчаров занимал пост заместителя губернатора Курской области и возглавлял комитет по управлению госимуществом.

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Автор: Алия Садыкова
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