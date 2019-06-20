Путин разъяснил главе паблика MDK смысл закона об «оскорблении власти»

Путин разъяснил главе паблика MDK смысл закона об оскорблении госсимволов
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Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии разъяснил главе паблика MDK Роберто Панчвидзе смысл закона об оскорблении госсимволов.
Вопросы российскому лидеру можно оставлять через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте moskva-putinu.ru, по телефону — с помощью SMS, MMS или звонка. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию.
На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов.
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