Путин разъяснил главе паблика MDK смысл закона об «оскорблении власти»

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии разъяснил главе паблика MDK Роберто Панчвидзе смысл закона об оскорблении госсимволов.

Вопросы российскому лидеру можно оставлять через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте moskva-putinu.ru, по телефону — с помощью SMS, MMS или звонка. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию.

На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов.