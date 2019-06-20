Зеленскому понравилась идея переезда в здание бывшего музея Ленина

Киев, 20 июня. Владимиру Зеленскому представили концепцию переезда из здания администрации президента Украины на Банковой улице в «Украинский дом».

Новое здание находится на Крещатике в центре Киева. Зеленский оценил концепцию, предложенную архитекторами и дизайнерами.

«Мне очень нравится», — сказал президент Украины, соответствующий ролик размещен в Telegram-канале команды Зеленского.

Здание может вместить до 650 сотрудников, а окна кабинета Зеленского могут выходить на Днепр или на Европейскую площадь. Президент выбрал второй вариант.

Стены кабинета предлагается сделать стеклянными, а рядом поставить фонтан. Специалисты предложили в здании на Банковой сделать музей.

«Украинский дом» является деловым центром, ранее здесь находился музей Владимира Ленина. Во время «оранжевой революции» тут размещался штаб бывшего президента Виктора Ющенко.

По словам Зеленского, переезд в новое здание необходим, чтобы «осуществить переход от советской системы управления к европейскому офису». Для сотрудников хотят сделать помещения open-space.

Вступивший в президентские полномочия Владимир Зеленский заявил, что не может находиться в здании на Банковой улице. Он считает, что в этих стенах может «сойти с ума».