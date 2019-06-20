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Путин назвал атакой санкции США против Huawei

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Путин назвал атакой санкции США против Huawei

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему США ввели санкции против китайской компании Huawei.

«Атака на Huawei. Откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только один: сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — США», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, в середине мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который блокирует китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Кроме того, Huawei находится в списке корпораций, которые не могут вести дела с представителями американского бизнеса без специальной лицензии.  

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Автор: Данила Копп
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