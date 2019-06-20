Вице-премьер РФ доложил Путину о запрете вылова косаток в культурно-просветительских целях

Москва, 20 июня. Правительство РФ приняло решение о запрете вылова косаток в культурно-просветительских целях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев рассказал в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе прямой линии был поднят вопрос о «китовой тюрьме» в бухте Средней в Приморском крае. Главе государства доложили, что белух и косаток из «китовой тюрьмы» начнут выпускать в ближайшее время. В прямом эфире были продемонстрированы кадры, на которых запечатлен процесс погрузки специальных контейнеров с белухами и косатками, которых выпустят в среду естественного обитания.

В свою очередь глава государства отметил, что главной причиной возникновения данной являются финансовые интересы. По его словам, косатки стоят миллионы долларов, отсюда и большое количество «интересантов».

После этого на прямую связь с президентом вышел вице-премьер РФ Алексей Гордеев. По его словам, правительство РФ приняло решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов китов для просветительских целей.

«Я бы добавил, что работала специальная группа, мы понимали значимость проблемы. Было принято единственно правильное решение — отправить их в место их обитание, это займет порядка 4 месяцев. Работаем круглые сутки, контроль идет, операция необычная, это будет интересный научный эксперимент», — доложил главе государства Гордеев.

Напомним, проблема «китовой тюрьмы» получила широкую огласку в октябре 2018 года после того, как на нее обратили внимание активисты Greenpeace. Как выяснилось, в Приморском крае готовится незаконная продажа 13 краснокнижных косаток, которых планировали доставить в Китай.

Позднее к делу подключилась природоохранная прокуратура Владивостока, которая обнаружила нарушения со стороны Росрыболовства и частных компаний, отловивших животных. В феврале 2019 года Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу РФ вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.