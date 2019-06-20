Путин назвал полной чушью обвинения в оккупации Донбасса Россией

Москва, 20 июня. Обвинения в том, что Россия оккупирует Донбасс — полная чушь, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии с населением.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях. Президент напомнил, что санкции США вводят и против Китая, хотя Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу.

«Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупировали, это полная чушь», —подчеркнул президент РФ.

Напомним, военную операцию против жителей ЛНР и ЛНР киевские власти начали проводить в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о том, что не является участницей гражданской войны на Украине, и, наоборот, заинтересована, в скорейшем урегулирования кризиса в этой стране.

Еще во время прямой линии в прошлом году Путин заявил, что Россия оказывает помощь обеим непризнанным республикам помощь и будет продолжать это делать. В апреле этого года президент РФ подписал указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства жителям ЛНР и ДНР. Путин подчеркнул, что этот шаг был сделан исключительно в гуманитарных целях, потому что права людей в этом регионе нарушаются.

По последним данным, в миграционную службу ДНР подали почти 10 тыс. комплектов документов на приобретение российского гражданства.