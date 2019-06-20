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Путин заявил, что Россия ни с кем не ругалась, чтобы мириться

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Путин заявил, что Россия ни с кем не ругалась, чтобы мириться

Москва, 20 июня.  Россия ни с кем не ругалась, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности помириться с западными странами.

«Во-первых, что значит помириться? Мы ни с кем не ругались. А во-вторых, что это даст?» — отметил он, выступая в ходе прямой линии.

По его словам, от санкций пострадала не только Россия, но и инициаторы этих рестрикций. Если Москва в результате введения всевозможных ограничений недополучила с 2014 года 20 млрд долларов, то Евросоюз потерял на санкционной войне уже 240 млрд долларов. Потери США составили 17 млрд долларов, а Японии — 27 млрд долларов.

Путин заявил, что Россия ни с кем не ругалась, чтобы мириться

Напомним, что западные страны ввели в одностороннем порядке санкции против России в 2014 году в связи с событиями на Украине. Москва в ответ ввела эмбарго на ввоз товаров из западных стран.

Традиционная прямая линия с президентом проводится каждый год. Российские телеканалы выделили три часа на освещение этого мероприятия, однако оно может растянуться и на более длительное время. Обычно в ходе прямой линии поднимаются как общие вопросы, касающиеся преимущественно экономики и социальной сферы, так и частные проблемы отдельных россиян. Последние нередко решаются буквально в прямом эфире, до окончания передачи.

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Автор: Антон Соколов
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