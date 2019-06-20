Путин заявил, что ЕС теряет российский рынок из-за санкций

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Евросоюз теряет российский рынок из-за санкций. Глава страны сообщил во время прямой линии, что Европа потеряла 240 миллиардов долларов, а Россия недополучила около 50 миллиардов долларов.

Путин подчеркнул со ссылкой на экспертов, что санкции привели к потерям и в других странах. Так, США недополучили 17 миллиардов долларов, а Япония — 27 миллиардов. По словам президента РФ, все это отражается и на рабочих местах в этих странах.

«Кое-что мы получили. Мы включили мозги в высокотехнологичных секторах», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что программы импортозамещения в нашей стране составили 667 миллиардов рублей. Кроме того, Путин напомнил о развитии морского двигателестроения в России.

«В СССР никогда не было морского двигателестроения. Оказалось, что недостаточно уметь производитель двигатель, морские — это отдельная наука. И сейчас за несколько лет мы это сделали», — сообщил глава страны.

Кроме того, Путин рассказал о развитии транспорта и энергетического машиностроения в РФ, а также сельского хозяйства. Президент подчеркнул, что санкции «мобилизовали» Россию.

«Сельское хозяйство, если бы мне сказали, что мы будет экспортировать на 25,7 миллиарда долларов — никто бы не поверил. К 2025 году надеемся, что достигнет 45 миллиардов», — сообщил Владимир Путин.

Передача «Прямая линия с Владимиром Путиным» выходит в эфир в 17-й раз. В этом году до начала трансляции было получено более 1,5 миллиона обращений от граждан. Во время прямой линии задать вопрос Путину можно по телефону, либо с помощью SMS-сообщения. Все звонки и сообщения являются бесплатными для граждан РФ и абонентов российских мобильных операторов. Федеральное агентство новостей ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.