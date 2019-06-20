Нельзя откладывать вопрос о рождении детей, заявил Путин

Москва, 20 июня. Нельзя откладывать вопрос о рождении детей, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

По словам ведущей, многие россияне, узнав о новых способах поддержки семей, заявили, что готовы были бы подождать с рождением второго и последующего ребенка.

«Это (рождение детей) нельзя откладывать. Никакими деньгами это не измеряется», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию прямой линии с главой государства.