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Россия
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Путин призвал не откладывать рождение детей в России

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Нельзя откладывать вопрос о рождении детей, заявил Путин

Москва, 20 июня. Нельзя откладывать вопрос о рождении детей, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. 

По словам ведущей, многие россияне, узнав о новых способах поддержки семей, заявили, что готовы были бы подождать с рождением второго и последующего ребенка.

«Это (рождение детей) нельзя откладывать. Никакими деньгами это не измеряется», — подчеркнул российский лидер. 

Напомним, Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию прямой линии с главой государства. 

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Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
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