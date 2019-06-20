Путин рассказал о мерах поддержки семей в регионах с негативной демографией

Москва, 20 июня. В регионах России, где наблюдается негативная демографическая ситуация, продолжат выплачивать прожиточный минимум ребенка семьям, где есть трое детей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Есть еще одна мера поддержки. Она распространяется на регионы с негативной демографией. Таких регионов уже 65. Там на третьего ребенка дается помощь в размере прожиточного минимума ребенка. Мы продолжим эту меру поддержки», — рассказал Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что попросил правительство обратить внимание на регионы Сибири и Урала. Сейчас они не включены в число 65 регионов с негативными показателями демографической ситуации.

«Вот мы над чем должны подумать. Они пока не включены в число этих 65 регионов, но надо посмотреть, что там происходит с демографией», — сказал Владимир Путин.

Напомним, 20 июня проходит прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов.

Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию прямой линии.