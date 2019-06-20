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Сотрудник торгпредства России погиб в ДТП в Норвегии

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Сотрудник торгпредства России погиб в ДТП в Норвегии

Осло, 20 июня. Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автомобильной аварии. Об этом говорится в сообщении посольства России в социальной сети Facebook.

Дипломатическое ведомство подтвердило трагическую гибель своего сотрудника. Отмечается, что в Осло погиб сотрудник Торгового представительства Российской Федерации. Он попал в дорожно-транспортное происшествие в четверг, 20 июня. Как уточнили в посольстве, авария произошла из-за сложных погодных условий, в условиях плохой видимости.

Родственники погибшего уже оповещены о случившемся. Другие подробности случившегося не сообщаются.  

Ранее посольство РФ в Норвегии отреагировало на арест россиянина в Осло. Ранее стало известно о задержании россиянина в воздушной гавани норвежской столицы. По информации агентства Bloomberg, он находился там после семинара в парламенте страны. Причина задержания — подозрение в незаконной информационной деятельности.

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Автор: Алия Садыкова
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