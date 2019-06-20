Дамаск помогает фермерам Сирии восстановить поголовье кур

Дамаск, 20 июня. Министерство сельского хозяйства Сирии при поддержке правительства приняло решение о бесплатном выделении кур и корма для них фермеров. Такие меры нацелены на поддержку сельскохозяйственных районов Сирии.

Сирийские сельскохозяйственные угодья, посевы и инфраструктура были серьезно повреждены по всей стране в ходе гражданской войны и противостояния с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других джихадистских группировок.С 2011 года общий объем сельскохозяйственного производства в Сирии упал в десятки раз.

Цель новой программы поддержки, введенной министерством сельского хозяйства, в обеспечении стимулов для развития птицеводства и расширить финансовые возможности семей, занимающихся сельским хозяйством. В программу включены владельцы ферм из наиболее пострадавших от боевых действий районов Сирии. Одной из задач является расширение производства птицы и поддержка фермеров для скорейшего восстановления их производств и участков, сообщают источники Федерального агенства новостей.

Кроме того, для поддержки сельского хозяйства Дамаск будет оказывать помощь фермерам, снабжая их семенами, оказывая ветеринарную помощь и проводя вакцинацию домашних животных, а также поставляя новые оросительные системы для полей.

Напомним, с 2015 года Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ возвратила под контроль центрального правительства в Дамаске около 60% территории страны, в том числе значительную часть сельскохозяйственных семей. В настоящее время САА ведет борьбу с террористическими группировками за одну из крупнейших сельскохозяйственных регионов Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.