Представитель Ватикана предсказал, как Европа вернется к христианству

Большинство европейцев сегодня живут так, будто никакого Бога вообще не существует. Однако возвращение к христианству в Европе все же возможно — через живой религиозный опыт. Такое предсказание в интервью Федеральному агентству новостей дал председатель Папского комитета по историческим наукам Бернар Ардура.

Беседа состоялась в кулуарах международной конференции «Модели и практики святости в церковных традициях Востока и Запада», прошедшей 19—20 июня под эгидой Института всеобщей истории РАН. Помимо представителей Московской Патриархии, в ней приняли участие и гости из Ватикана.

Вопросы взаимоотношений православных и католиков всегда вызывали повышенный интерес в российском обществе. Не секрет, что у большинства православных — очень настороженное и даже враждебное отношение к тем процессам, которые сейчас происходят в Католической церкви. Об этих процессах корреспондент ФАН и расспросил ватиканского сановника.

Тяга к трансцендентному

— Как вы расцениваете сегодняшнее мероприятие? Считаете ли вы, что между православными и католиками возможно сближение позиций в настоящее время или в будущем?

— Данная конференция — продолжение долгого опыта, свидетельство того, что у нас есть общее. И это общее — вера во Христа, что стоит над всеми разногласиями. Были долгие века, которые проходили без общения между нашими церквями. Между восточным и западным христианством углублялось разделение. Но когда мы смотрим на совокупность нашего наследия, становится понятно: то, что мы имеем общего, бесконечно важнее, бесконечно существеннее, чем то, что нас разделяет. Мы, католики, убеждены, что являемся с православными братьями по вере.

— Оправдано ли, на ваш взгляд, изменение молитвы «Отче наш», на которое пошли в Ватикане? Насколько однозначно в католическом мире отнеслись к этому изменению?

— Это не изменение текста самой молитвы. Это изменение перевода молитвы. Именно через переводы мы стараемся максимально передать смысл этой молитвы. Если мы возьмем такие языки, как итальянский или французский, то эти языки сильно изменились по сравнению с тем, какими они были три-четыре века назад. Есть много оттенков, нюансов, непонятных современному человеку.

— То есть вы поддерживаете эти изменения?

— Интересно, что по-французски до Второго Ватиканского собора перевод молитвы «Отче наш» был ближе к тому варианту, который утвержден сейчас. Потом его изменили на соборе, и сейчас в какой-то мере французские католики вернулись к старому переводу. Парадоксальным образом новый перевод ближе к старому. Господь наш Иисус Христос говорил на арамейском языке, поэтому перевод на другие языки всегда может быть неточным.

— Следят ли в Ватикане за процессами, происходящими в православном мире? В частности, какова лично ваша оценка деятельности константинопольского патриарха Варфоломея, выдавшего томос раскольникам на Украине и претендующего на роль «папы римского в православном мире»?

— Мы наблюдаем этот процесс, конечно, только снаружи. События, связанные с расколом на Украине, для нас — повод для печали. Каждый раз, когда разделяются братья — это крах. Мы должны молиться о единстве христиан.

— Согласны ли вы, что Католическая церковь в странах Запада переживает упадок, а западное общество живет в мире постхристианских ценностей? Видите ли вы пути возвращения светского западного общества к религиозному сознанию?

— Сегодня большинство наших сограждан живут так, как будто Бога нет. В семьях детей не воспитывают в христианских традициях. Если человек не воспитывается христианином в семье, то он теряет чувство Бога. Но я бы не говорил, что Запад находится в постхристианской эпохе. Скорее, это мир, где человек не показывает свою религиозность. Он не живет общинной церковной жизнью, скрывает свои чувства к Богу. Но в сердце человека остается тяга к трансцендентному.

— То есть вернуть влияние Католической церкви на европейцев невозможно?

— Вся история двух тысяч лет христианства показывает, что периоды духовной пустоты сменяются периодами духовного подъема. Я надеюсь, что будет возвращение к христианству в Европе через живой религиозный опыт. Европейская культура не может существовать без христианства. Даже те, кто называют себя атеистами, живут культурой, в основе которой — христианство.

Неблагоговение к Христу

Ранее заслуженный профессор Московской духовной академии, известный богослов Алексей Осипов жестко раскритиковал изменение молитвы «Отче наш» католиками. По его мнению, действительно, слова Молитвы Господней подчас не всеми верно понимаются. Но даже в научной литературе, если используется цитата обычного ученого, то независимо от того, как он выразился, достаточно ли ясно, достаточно ли литературно, его слова приводятся без изменения. А уже потом, если это требуется, следует комментарий.

«Здесь же — слова Самого Христа! Как мы смеем их изменять?!» — возмутился богослов.

По его словам, те, кто говорит, что «Молитву Господню надо читать «вот так», а ты, Господи Иисусе, сказал «не очень удачно», проявляют полное неблагоговение к Самому Христу.