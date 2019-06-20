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14:18 20 Июня 2019

В ходе прямой линии Путин рассказал о росте зарплат в стране. События дня. ФАН-ТВ

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Прямая линия с президентом

В ходе прямой линии Путин рассказал о росте зарплат в стране. События дня. ФАН-ТВ

20 июня внимание всех жителей страны приковано к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Она началась в полдень. При подготовке трансляции зафиксировано более полутора миллионов обращений от граждан. Задать волнующий вопрос мог каждый житель страны, но озвучивают самые актуальные, которые касаются нашей с вами жизни. Первый и один из самых популярных — увеличение заработной платы.
 
«Рост есть. И в номинальном и в реальном выражении. В номинальном это выглядит так — в 2017 году была начислена заработная плата в экономике 33,2 тысячи рублей. В этом году — 45 тысяч», — отметил  Владимир Путин.
 
Сколько продлится прямая линия — пока неизвестно. В прошлом году более чем за 4 часа президент ответил на 79 вопросов. Кстати, у каждого из вас еще есть возможность задать вопрос президенту. Обращения принимаются вплоть до окончания прямой линии.

 

Освобождение из «китовой тюрьмы»

В ходе прямой линии Путин рассказал о росте зарплат в стране. События дня. ФАН-ТВ

Белухи и косатки отправляются на свободу. В Приморье началась транспортировка млекопитающих к месту их выпуска. Перевозить животных будут по дорогам и рекам. Это займет около шести дней. До Сахалинского залива их будут сопровождать тренеры, ученые и ветеринары. Предполагается, что всех животных выпустят на свободу до октября. Я напомню, о так называемой «китовой тюрьме» стало известно еще в прошлом году. Тогда появилась информация о незаконном вылове сотен косаток и белух — все они содержались в недопустимых условиях. Следователи завели несколько дел. На прошлой неделе суд Владивостока признал компанию «Океанариум-ДВ» виновной в нарушении правил рыболовства — она оштрафована более чем на 56 млн рублей.

 

Пересчет цен на отопление

В ходе прямой линии Путин рассказал о росте зарплат в стране. События дня. ФАН-ТВ

Чем выше этаж — тем меньше плата за отопление. В России планируют изменить систему расчета за тепло. Тарифы могут измениться уже в следующем году. А зависеть они будут от этажа, на котором проживает плательщик. Больше всего за отопление придется отдать тем, кто проживает с первого по четвертый этажи. Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких отмечает, что норматив планировали внедрить еще в 2016 году, но тогда решили перенести сроки. Однако вводить такой порядок оплаты или нет — решат сами регионы.

 

В Иране сбит беспилотник США

В ходе прямой линии Путин рассказал о росте зарплат в стране. События дня. ФАН-ТВ

Иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник. Об этом сообщили представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В КСИР отмечают, что дрон вторгся в воздушное пространство Ирана. Однако в США эту информацию отрицают. Как считает военный аналитик, политолог Сергей Судаков, если американцев поймать за руку, то они все равно не признают своих действий.
 
 «Естественно, американцы перебрасывают большое количество техники и сил на Ближний Восток. <…> И для того, чтобы провести рекогносцировку, необходимо провести нормальную разведывательную операцию, чтобы посмотреть, какие у Ирана есть батареи ПВО, сколько их в реальности и какие из них являются бутафорскими»,  — сказал Судаков
 
И без того напряженные отношения между двумя странами обострились после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в произошедшем Тегеран. Штаты заявили, что направят на Ближний Восток тысячу военнослужащих.

 