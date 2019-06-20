В ходе прямой линии Путин рассказал о росте зарплат в стране. События дня. ФАН-ТВ

Прямая линия с президентом 20 июня внимание всех жителей страны приковано к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Она началась в полдень. При подготовке трансляции зафиксировано более полутора миллионов обращений от граждан. Задать волнующий вопрос мог каждый житель страны, но озвучивают самые актуальные, которые касаются нашей с вами жизни. Первый и один из самых популярных — увеличение заработной платы. «Рост есть. И в номинальном и в реальном выражении. В номинальном это выглядит так — в 2017 году была начислена заработная плата в экономике 33,2 тысячи рублей. В этом году — 45 тысяч», — отметил Владимир Путин. Сколько продлится прямая линия — пока неизвестно. В прошлом году более чем за 4 часа президент ответил на 79 вопросов. Кстати, у каждого из вас еще есть возможность задать вопрос президенту. Обращения принимаются вплоть до окончания прямой линии.

Освобождение из «китовой тюрьмы» Белухи и косатки отправляются на свободу. В Приморье началась транспортировка млекопитающих к месту их выпуска. Перевозить животных будут по дорогам и рекам. Это займет около шести дней. До Сахалинского залива их будут сопровождать тренеры, ученые и ветеринары. Предполагается, что всех животных выпустят на свободу до октября. Я напомню, о так называемой «китовой тюрьме» стало известно еще в прошлом году. Тогда появилась информация о незаконном вылове сотен косаток и белух — все они содержались в недопустимых условиях. Следователи завели несколько дел. На прошлой неделе суд Владивостока признал компанию «Океанариум-ДВ» виновной в нарушении правил рыболовства — она оштрафована более чем на 56 млн рублей.

Пересчет цен на отопление Чем выше этаж — тем меньше плата за отопление. В России планируют изменить систему расчета за тепло. Тарифы могут измениться уже в следующем году. А зависеть они будут от этажа, на котором проживает плательщик. Больше всего за отопление придется отдать тем, кто проживает с первого по четвертый этажи. Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких отмечает, что норматив планировали внедрить еще в 2016 году, но тогда решили перенести сроки. Однако вводить такой порядок оплаты или нет — решат сами регионы.