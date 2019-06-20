Лавров и Шойгу обсудят с главой МИД Египта ситуацию в Сирии и Судане

Москва, 20 июня. Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу проведут в Москве переговоры с египетскими коллегами, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В Москву 24 июня с официальным визитом прибудут глава МИД Египта Самех Шукри и министр обороны республики Мохаммед Ахмед Заки. Планируется проведение нескольких встреч.

Стороны намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на кризисах в Ливии, Сирии и в Судане. На повестке стоит безопасность в Персидском заливе.

Лавров и Шукри рассмотрят меры по урегулированию в ближневосточном регионе, борьбу с терроризмом, а также нераспространение оружия массового поражения.

На встрече обсудят ключевые аспекты российско-египетских отношений и вопросы сотрудничества. Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Судане.

Россия против иностранного вмешательства во внутренние дела африканской страны. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что политическая ситуация сложная, но ее нужно решать путем национального диалога.