Писатель, общественный деятель Николай Стариков, эксперт ФАН, на конкретном историческом примере разбирает, почему отказалась от своего свежеизбранного президента Владимира Зеленского Украина.

Эта история началась много десятилетий назад. А точка в ней будет поставлена 22 июня 2019 года. Именно в этот день на воинском захоронении в деревне Селищи Чудовского района Новгородской области пройдет церемония погребения останков советского летчика, найденного в августе прошлого года участниками поисковой экспедиции.

Захоронят павшего героя-истребителя рядом с местом его гибели. Почему не на родине? Не нашли родственников?

Все в этой истории очень символично. Дело в том, что родом погибший летчик с Украины. Поисковики нашли его родственников, но те отказались принимать останки. И поэтому администрация Чудовского района приняла решение захоронить останки летчика-истребителя в Селищах, рядом с тем местом, где он отдал жизнь за нашу страну.

Символичен не только отказ родственников пилота принять его и похоронить кости в родной земле. Фамилия у летчика тоже теперь стала символичной. Еще полгода назад такой не была — и вот стала. После президентских выборов на Украине и победы «Володимира» Зеленского. Дело в том, что фамилия погибшего пилота тоже Зеленский. И как «современно» звучит отказ родственников от героя-предка, от его останков, от его памяти.

Алексей Алексеевич Зеленский — так зовут погибшего летчика — уроженец Днепропетровска. Он был сбит в воздушном бою 12 июня 1942 года, то есть 77 лет назад, близ деревень Мостки и Кузино. Так и лежал со своим верным товарищем истребителем ЛаГГ-3 на краю небольшого болотца, пока его не нашли новгородские поисковики. Когда он погиб, ему было всего 20 лет — парень был 1922 года рождения. Посмертно герой был представлен к ордену Красного Знамени.

Другому Зеленскому — Семену Ивановичу — повезло больше. Он воевал с фашистской Германией хорошо, за что получил от советского командования награды. Вернулся домой живым и успел получить даже не один, а два ордена Красной Звезды. И потому линия рода Зеленского не пресеклась, и у него родился внук. Который всегда был Владимиром — и вдруг стал не только президентом Украины, но и «Володимиром» Зеленским.

Символы и знаки всегда играли важную роль в человеческой истории. Помните солдата, который упал в обморок во время инаугурации Петра Порошенко? Ничего хорошего правление последнего не принесло ни стране, ни народу, ни самому Порошенко, с треском проигравшему выборы «в буквальном смысле «первому встречному».

Теперь вот канцлер Германии Ангела Меркель затряслась как липка рядом с Владимиром Зеленским в Берлине. Скажете, солнечный удар? Так и солдатика, что поплыл рядом с Петром Алексеевичем, тоже настиг солнечный удар, но знак от этого быть знаком не перестал. И проигрыш Порошенко не перестал быть удивительным и крайне позорным.

Мы не будем сейчас говорить о том, что новый глава Украины предал своего деда, его дела и его заслуги. Важно другое — после этого Украина отказалась от Зеленского. Вдумайтесь, какая глубина смыслов. Кажется, что Украина отказалась от советского летчика, а на самом деле Украина отказалась от Зеленского.

Звучит это именно так. Можно вспоминать много фактов, упоминать родственников «того» Зеленского. Говорить, что одно к другому не имеет отношения, но факт остается фактом.

Украина отказалась от Зеленского.

А Россия, наоборот, от Зеленского не отказалась. Того Зеленского, который не предал своих предков, их память, их кровь и слезы. Их гибель в бесчисленных войнах, по итогам которых Окраина великого Русского государства перестала быть Окраиной, унося в прошлое набеги соседей. Приняла его, примет и всегда будет принимать, считая его родным и своим.

А тот Зеленский, который называет Россию врагом и продолжает слово в слово повторять то, что твердил до него Порошенко, России не нужен. Ни в каком виде.

Вы уже поняли, чем все закончится через четыре года?

Украина откажется от Зеленского.