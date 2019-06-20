Украина отказалась от Зеленского. Колонка Николая Старикова
Писатель, общественный деятель Николай Стариков, эксперт ФАН, на конкретном историческом примере разбирает, почему отказалась от своего свежеизбранного президента Владимира Зеленского Украина.
Эта история началась много десятилетий назад. А точка в ней будет поставлена 22 июня 2019 года. Именно в этот день на воинском захоронении в деревне Селищи Чудовского района Новгородской области пройдет церемония погребения останков советского летчика, найденного в августе прошлого года участниками поисковой экспедиции.
Захоронят павшего героя-истребителя рядом с местом его гибели. Почему не на родине? Не нашли родственников?
Все в этой истории очень символично. Дело в том, что родом погибший летчик с Украины. Поисковики нашли его родственников, но те отказались принимать останки. И поэтому администрация Чудовского района приняла решение захоронить останки летчика-истребителя в Селищах, рядом с тем местом, где он отдал жизнь за нашу страну.
Символичен не только отказ родственников пилота принять его и похоронить кости в родной земле. Фамилия у летчика тоже теперь стала символичной. Еще полгода назад такой не была — и вот стала. После президентских выборов на Украине и победы «Володимира» Зеленского. Дело в том, что фамилия погибшего пилота тоже Зеленский. И как «современно» звучит отказ родственников от героя-предка, от его останков, от его памяти.
Алексей Алексеевич Зеленский — так зовут погибшего летчика — уроженец Днепропетровска. Он был сбит в воздушном бою 12 июня 1942 года, то есть 77 лет назад, близ деревень Мостки и Кузино. Так и лежал со своим верным товарищем истребителем ЛаГГ-3 на краю небольшого болотца, пока его не нашли новгородские поисковики. Когда он погиб, ему было всего 20 лет — парень был 1922 года рождения. Посмертно герой был представлен к ордену Красного Знамени.
Другому Зеленскому — Семену Ивановичу — повезло больше. Он воевал с фашистской Германией хорошо, за что получил от советского командования награды. Вернулся домой живым и успел получить даже не один, а два ордена Красной Звезды. И потому линия рода Зеленского не пресеклась, и у него родился внук. Который всегда был Владимиром — и вдруг стал не только президентом Украины, но и «Володимиром» Зеленским.
Символы и знаки всегда играли важную роль в человеческой истории. Помните солдата, который упал в обморок во время инаугурации Петра Порошенко? Ничего хорошего правление последнего не принесло ни стране, ни народу, ни самому Порошенко, с треском проигравшему выборы «в буквальном смысле «первому встречному».
Теперь вот канцлер Германии Ангела Меркель затряслась как липка рядом с Владимиром Зеленским в Берлине. Скажете, солнечный удар? Так и солдатика, что поплыл рядом с Петром Алексеевичем, тоже настиг солнечный удар, но знак от этого быть знаком не перестал. И проигрыш Порошенко не перестал быть удивительным и крайне позорным.
Мы не будем сейчас говорить о том, что новый глава Украины предал своего деда, его дела и его заслуги. Важно другое — после этого Украина отказалась от Зеленского. Вдумайтесь, какая глубина смыслов. Кажется, что Украина отказалась от советского летчика, а на самом деле Украина отказалась от Зеленского.
Звучит это именно так. Можно вспоминать много фактов, упоминать родственников «того» Зеленского. Говорить, что одно к другому не имеет отношения, но факт остается фактом.
Украина отказалась от Зеленского.
А Россия, наоборот, от Зеленского не отказалась. Того Зеленского, который не предал своих предков, их память, их кровь и слезы. Их гибель в бесчисленных войнах, по итогам которых Окраина великого Русского государства перестала быть Окраиной, унося в прошлое набеги соседей. Приняла его, примет и всегда будет принимать, считая его родным и своим.
А тот Зеленский, который называет Россию врагом и продолжает слово в слово повторять то, что твердил до него Порошенко, России не нужен. Ни в каком виде.
Вы уже поняли, чем все закончится через четыре года?
Украина откажется от Зеленского.