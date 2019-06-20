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Россия
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Путин рассказал о программе по утилизации мусора

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Путин рассказал о программе по утилизации мусора

Москва, 20 июня. Российские власти подготовили программу по утилизации мусора, которая рассчитана на несколько лет. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян по прямой линии.

«У нас такая программа есть. Она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора. Общий объем финансирования составит более 300 млрд рублей», — отметил он.

По словам российского лидера, одна треть этой суммы будет выделяться из бюджета (средства на эти цели уже заложены), а оставшаяся часть — средства частного бизнеса.

Ведущий прямой линии отметил, что проблема с вывозом и утилизацией мусора в РФ копилась десятилетиями. И сегодня многие россияне не хотят жить возле мусорных полигонов. Путин в ответ подчеркнул, что строительство перерабатывающих комплексов должно решить эту проблему.

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Автор: Антон Соколов
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