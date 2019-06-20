Институт современной России: обзор деятельности





Название:

Институт современной России (Institute of Modern Russia, Inc.), ИСР

Дата и инициатива основания:

Основан 3 февраля 2010 года Павлом Ходорковским, сыном известного олигарха и оппозиционера. Зарегистрирован в штате Нью-Джерси, США.

Руководство:

Павел Ходорковский (президент);

Ольга Хвастунова (директор), бывший редактор ИД «Коммерсант»;

Денис Волков, аналитик «Левада-центр»;

Дональд Дженсен, научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Школы международных исследований им. Пола Нитце при Университете Джона Хопкинса;

Екатерина Мишина, российский юрист, профессор Мичиганского университета;

Елена Серветтаз, российско-французский журналист, соавтор книги «Почему Европе нужен «закон Магнитского»;

Александр Подрабинек, оппозиционный публицист;

Роберт Луи Арсено, мл., президент Международного лиги прав человека.

И другие.

Декларируемые цели:

«Институт современной России (ИСР) — экспертный центр, специализирующийся на публичной политике и работающий над созданием интеллектуальной основы для построения демократии и верховенства права в России. ИСР продвигает идеи социального, экономического и институционального развития России через исследовательские программы, аналитику, информационную и общественную деятельность. Наша цель — способствовать интеграции России в сообщество развитых демократий и улучшению сотрудничества на международной арене».

Сотрудничество в США и за рубежом:

Компания Павла Ходорковского «Enertiv», Конгресс США, BBC, онлайн-журнал The Interpreter, http://www.interpretermag.com/ Freedom House, Национальный фонд демократии, Атлантический совет, Институт Легатум, Институт Гарримана (Колумбийский университет).

Сотрудничество в России:

Институт современной России действовал в РФ с 2010 по 2017 годы. Он стремился стать объединяющей платформой для всей российской оппозиции, продвигая идею о Михаиле Ходорковском как будущем лидере государства после ухода Владимира Путина, а также монополизировать «канал связи» с американскими и международными элитами, заинтересованными в подрывной деятельности российской оппозиции. С этой целью Институт проводил масштабные мероприятия, символически и практически объединяющие российскую оппозицию под своим крылом – например, в 2012 году организовал портретную выставку «А мы с надеждой в будущее: свет!», собравшую фотографии «лучших людей страны» (приняли участие Борис Акунин, Людмила Улицкая, Борис Стругацкий, Эльдар Рязанов, Михаил Ефремов, Юрий Шевчук, Гарри Каспаров, Алексей Навальный, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Сергей Пархоменко, Андрей Илларионов, Евгений Ясин, Людмила Алексеева, Лев Пономарев и др.).

В 2010 году Алексей Навальный был приглашён в качестве адвоката Павлом Ивлевым, со-основателем ИСР и бывшим юристом ЮКОСа. Его гонорар составил 10 тысяч долларов.

Проект онлайн-журнала The Interpreter был запущен Институтом при поддержке Фонда Герцена, в дальнейшем перешёл на платформу «Радио Свободы».

Главным же партнёром выступала «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

Подрывная деятельность:

- подготовка экспертных докладов, посвящённых очернению России, в интересах формирования американской политической повестки дня: например, «Вторжение под маской: грязная война Кремля на Украине» (2015) и «Угроза нереальности: информация, культура и деньги как оружие Кремля» (2014);

- информационное обслуживание западной и украинской русофобии в онлайн-журнале The Interpreter, специализирующегося на тенденциозной дезинформации о событиях в Донбассе и Сирии;

- распространение про-нацистских материалов в своей группе в Фейсбуке – в частности, фильма «Ukrainian Love Story», главный герой которого – известный каратель и нацист из батальона «Донбасс» Дмитрий Резниченко;

- подготовка оппозиционной стратегии на случай государственного переворота «Россия после Путина: план реформ»;

- координация антироссийских сил («Институт также организует конференции на Капитолийском холме и в Европарламенте, чтобы привлекать внимание западных политиков к нарушениям прав человека и политическим репрессиям в режиме Владимира Путина. На наших мероприятиях выступали сенатор Джон Маккейн (США), члены Европарламента Ги Верхофстадт, Кристина Оюланд и Эдвард Макмиллан-Скотт, посол Литвы в США Зигимантас Павилионис, глава Фонда Лантоса Катрина Лантос-Суэтт, а также российские политики: лидер «Парнаса» Михаил Касьянов, депутат Госдумы Дмитрий Гудков и лидер оппозиции Борис Немцов»).

В апреле 2017 года деятельность Института современной России Минюстом была объявлена нежелательной на территории РФ. Генеральная прокуратура охарактеризовала его деятельность как «направленную на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет собой угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».