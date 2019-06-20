Путин попросил ФАС обратить внимание на жалобу омича на мусорные тарифы

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин попросил ФАС обратить внимание на обращение жителя Омска по тарифам на вывоз мусора. Об этом глава государства заявил во время прямой линии.

Житель Омска Роман Дмитриев рассказал, что за март — до мусорной реформы — он платил за вывоз отходов 90 рублей 27 копеек. После старта реформы, по его словам, мусор вывозят как прежде, однако тарифы выросли. Президент попросил ФАС обратить внимание на обращение жителя Омска.