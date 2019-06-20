Путин заверил, что министры несут персональную ответственность за невыполнение нацпроектов

Москва, 20 июня. Предусмотрена персональная ответственность министров за невыполнение национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин.

Россиянка Татьяна Пинчук поинтересовалась у российского лидера, будут ли министры нести ответственность за невыполнение национальных проектов, которые они курируют. Ведущий отметил, что во время совещания по нацпроектам, которое проводил глава государства, у некоторых министров был печальный вид.

«Не думаю, что это печальный вид. Давайте скажем, что они были сосредоточены и думали о том, как добиться поставленных задач. Что касается персональной ответственности, да. Я сказал это. Не помню, камеры работали, было ли это в СМИ, но все знают. Все коллеги знают, что персональная ответственность в данной работе необходима. Она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление», — подчеркнул российский президент во время прямой линии.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о национальных проектах, отметил, что они нацелены на улучшение уровня жизни россиян. По словам российского лидера, национальные проекты нацелены на то, чтобы поставить экономику страны «на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда».