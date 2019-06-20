Скворцова доложила Путину о проблемах с закупками лекарств

Москва, 20 июня. Ряд российских регионов испытывают проблемы с закупками лекарств. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила в четверг, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным о ситуации с закупками медикаментов в ходе прямой линии.

«Выявлено 30 регионов с серьезными недоработками. Наблюдается смещение сроков закупок и неумение управлять товарными запасами. В этих регионах обычно нет цифровой системы управления обеспечения и организаторы не знают, сколько у них лекарств на складах», — отметила она.

В то же время Скворцова подчеркнула, что российские власти увеличили объемы финансирования лекарственного обеспечения до 156 млрд рублей. Эти средства были доведены до регионов до 7 февраля.