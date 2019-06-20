Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми

Москва, 20 июня. Выплаты на ребенка в среднем по 10-11 тыс. рублей будут распространены на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума с 1 января 2020, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с населением.

Он отметил, что новая мера поддержки семьям с первенцем была введена в России недавно, но она достаточно существенная, в среднем она составляет около 11 тыс. рублей в месяц.

«Мы практически приняли решение увеличить количество семей, которые получают это пособие. С января 2020 года, где полтора прожиточного минимума на человека, а и на те семьи, где их два. Если около 45 тыс. рублей получает семья, то она сможет претендовать на такую поддержку», — пояснил он.

Отреагировал он и на жалобы молодой мамы на пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей. Глава государства напомнил, что в 1994 год было принято решение, что эти средства платят работодатели.