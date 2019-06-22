Более 100 врачей побывали на первой сирийской Международной конференции по рассеянному склерозу

Дамаск, 22 июня. 150 врачей из Сирии, а также других арабских и зарубежных стран приняли участие в первой сирийской Международной научной конференции по рассеянному склерозу (РС), которая организуется Сирийской ассоциацией неврологии в координации с Сирийским синдикатом врачей и Международным союзом неврологических заболеваний в отеле Four Seasons в Дамаске. На мероприятии удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Двухдневная программа конференции состояла из четырех научных сессий, в ходе которых были представлены 24 специализированных лекции, посвященных измерениям симптомов заболевания, механизму его возникновения, аспектам диагностики, лечения, развития.

Доктор Анас Джоухар, глава Сирийской ассоциации нейробиологов, сказал, что цель конференции — пролить свет на последние достижения в диагностике РС, которые, в свою очередь способствуют диагностики болезни на раннем этапе. Это стало возможным на фоне развития механизмов диагностики и лечения, которые способствуют улучшению двигательной активности пациента. Лечение для всех пациентов бесплатное.

Доктор Джоухар отметил, что конференция, которая проводится впервые с момента основания Ассоциации в 1993 году, организовала конкурс на лучшую специализацию в области научных исследований, где ряд аспирантов представят 6 научных исследований, проведенных на местном уровне, чтобы выбрать лучшие исследования, которые будут отмечены в конце конференции.

В аналогичной речи доктор Рияд Квайдер, генеральный секретарь Всемирного союза неврологов, подчеркнул важность организации этой специализированной конференции в Сирии, несмотря на сложные обстоятельства, вызванные несправедливой террористической войной, которая ее поразила, и указал, что неврология сегодня является одной из самых передовых наук с точки зрения испытаний, диагностики и лечения.

Конференция сопровождалась рядом фармацевтических кампаний, на которых были представлены медицинские изделия, доходы от которых будут использованы для поддержки семей погибших и пострадавших солдат Сирийской арабской армии.