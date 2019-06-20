США используют боевиков «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

США использует подконтрольных боевиков из зоны «Ат-Танфа» для нападений на сирийские и иранские караваны с нефтью, добытой в Заевфратье. Как сообщает OilPrice со слов лидеров арабских племен в Дейр-эз-Зоре, по крайней мере одна подобная атака произошла 31 мая — впрочем, США отрицают свою причастность к нападению.

На протяжении длительного времени политика США на Ближнем Востоке была направлена на максимальное ослабление влияния Ирана — как в Персидском заливе, так и в Сирии и других арабских странах.

Этот политический курс продиктован как собственными внутриполитическими интересами США, где Белый дом для управления массами умело манипулирует образом «врага всего цивилизованного мира» — будь то Саддам Хусейн в Ираке, якобы «агрессивная» Россия или просто «плохой» Иран, так и международными — Иран является крупнейшим региональным конкурентом Саудовской Аравии, верного союзника и проводника воли США на Ближнем Востоке.

Иран остается одной из немногих ближневосточных стран, которая отстаивает свои интересы и не желает принять невыгодные для себя условия под давлением США. Независимая позиция Ирана неоднократно приводила к обострениям в отношениях с США — подобным тому обострению, которое наблюдается сейчас.

Важнейшей частью этого противостояния является контроль над энергоресурсами и торговля ими на Ближнем Востоке и в мире. Большая часть сирийских запасов нефти и газа находится на восточном берегу Евфрата, который не контролируется правительством в Дамаске с 2013 года. В результате правительственная армия и вся подконтрольная правительству часть Сирии испытывает тяжелый топливный кризис.

Дамаску приходится любыми способами покупать нефть у арабских племен, которые контролируют нефтедобывающие мощности в Заевфратье. Сейчас, когда левобережье Евфрата контролируется проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF), Дамаску приходится договариваться с курдами о безопасном проходе для нефтяных танкеров. Часто удается подкупить курдскую стражу, однако США давят на командование SDF, требуя уничтожать любые поставки на правый берег.

Для обеспечения своих сил в Сирии и помощи Дамаску Тегеран постепенно начал налаживать поставки нефти по освобожденным магистралям, проходящим через Ирак. Это вызвало гнев США — решено было нанести новые удары по организованным Ираном линиям снабжения в регионе.

При этом SDF не в состоянии атаковать иранские конвои — транспортные линии пролегают по территории, подконтрольной САА. Поэтому Штаты применили джихадистов, «прикормленных» в 55-километровой «зоне деконфликтации» вокруг «Ат-Танфа». Боевики получают там американское вооружение и подготовку в тренировочных лагерях под руководством американских военных инструкторов.

Используя свои возможности, американцы достаточно легко отследили передвижение нефтевозов, заходивших на подконтрольную курдам территорию и покупавших нелегально добытую нефть на восточном берегу Евфрата. Когда караваны с нефтью направлялись обратно на территории, подконтрольные правительству, боевики из «Ат-Танфа» перехватывали их и наносили удары.

Чаще всего операции такого рода проводятся террористами на автодороге, соединяющей Дейр-эз-Зор и Эс-Сухне в провинции Хомс — в районе действия остатков банд ИГИЛ1 (группировка запрещена в РФ) в так называемом «треугольнике смерти». К началу июня террористы все чаще нападали на сирийские и иранские транспортные средства на главной дороге Белой пустыни, причем не только на нефтевозы. В этих операциях участвуют десятки боевиков, раньше сражавшихся на стороне ИГИЛ, а теперь скрывающихся в зоне «Ат-Танфа» и совершающих диверсии по заказам от США.

В сирийском военном руководстве считают, что в настоящее время в «Ат-Танфе» сосредоточено от двух до трех тысяч боевиков, которые дислоцированы в тренировочных лагерях в зоне «Ат-Танфа» и близ лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

Действия американцев и американских наемников в Сирии вызывают осуждение экспертов даже в США. Эксперты Ассоциации международных стратегических исследований, находящейся в Вашингтоне, считают, что США не стоит заниматься деструктивной деятельность в Сирии. Такую же точку зрения выразил министр иностранных дел Катара Мухаммед ат-Тани.

«Катар уважает политику США по отношению к Ирану, но не может ее поддержать, поскольку мы рассматриваем данный вопрос с точки зрения будущего региона», — объявил ат-Тани.

Катарский министр раскритиковал антииранскую повестку Вашингтона.

«Нынешняя позиция США по иранскому вопросу не предполагает какого-либо развития или позитивного и конструктивного разрешения», — справедливо отметил Ат-Тани.

Нет сомнений в том, что боевики, базирующиеся в «Ат-Танфе» остаются крайне опасным оружием США против Сирии, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Мелкие локальные стычке в зоне, близкой к «Ат-Танфу», продолжаются регулярно, — отметил он в беседе с Федеральным агентством новостей. — По радиусам от «Ат-Танфа» боевики стараются просачиваться через жиденькую сеть контроля в направлении Пальмиры, Эль-Карьятейна и других. Происходят столкновения на тактическом уровне, которые ничего не меняют, но держат в напряжении сирийские силы в этом регионе».

По словам Рожина, в настоящее время Сирийская арабская армия остается связана противостоянием с террористами в Идлибе и не может выделить достаточно сил для того, чтобы блокировать боевиков в зоне «Ат-Танфа».

«Поддержка сирийских войск в этих районах носит скорее остаточный характер, закрываются потери, издержки, но принципиально ситуация не меняется», — отметил Рожин.

В настоящее время САА в Хомсе достаточно эффективно прикрывает города и населенные пункты от нападений противника, однако этого недостаточно.

«Понятно, что для того, чтобы все это купировать, необходима более жесткая изоляция вокруг «Ат-Танфа» и дальнейшее информационное и дипломатическое давление, плюс проведение новых контртеррористических операций — прочесывание, зачистка пустыни, — отметил Рожин. — Быстро это, конечно, не кончится — можно сравнить с тем, как Россия замиряла Дагестан и Чечню в начале 2000-х годов. Сирийцам это лишь предстоит сделать, возможно, где-то РФ поможет, где-то Иран поможет, но сейчас видно, что приоритетом является сражение в Идлибе».

Соединенные Штаты не успокоятся, пока не получат от Ирана то, чего хотят, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш. Собеседник ФАН отметил, что в настоящий момент обстановка между Ираном и США далека от прямого столкновения и хотелось бы верить, что обойдется без этого.

«Давление США на Иран, конечно, опасно для всего региона. Понятно, что Штаты поднимают ставки, и ситуация здесь очень похожа на то, что происходило в период северокорейского обострения, — отметил Коктыш. — Пока хотелось бы верить, что от практической угрозы еще очень далеко».

США, теряющие свое положение в ближневосточном регионе, вынуждены бороться с Ираном сразу на нескольких фронтах — оказывая давление в связи с ядерной программой, препятствуя продажам иранской нефти и распространению иранского влияния в регионе.

«Влияние Штатов в регионе изрядно пошатнулось. Ближний Восток вообще очень сложный регион, настоящий узел противоречий. США в первую очередь хотят пересмотреть ядерную сделку с Ираном на тех условиях, которые продиктовал Вашингтон, — отметил политолог. — А вот дальше ситуация может идти вразнос, и может пойти вразнос достаточно сильно. Пока мы наблюдаем подход к переговорам — США стремятся создать благоприятный фон, на котором смогут договориться на своих условиях. При этом если бы они не готовы были договариваться, они бы не стали обострять ситуацию».

1 Организация запрещена на территории РФ.