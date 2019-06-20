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США используют боевиков «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

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США используют боевиков «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

США использует подконтрольных боевиков из зоны «Ат-Танфа» для нападений на сирийские и иранские караваны с нефтью, добытой в Заевфратье. Как сообщает OilPrice со слов лидеров арабских племен в Дейр-эз-Зоре, по крайней мере одна подобная атака произошла 31 мая — впрочем, США отрицают свою причастность к нападению.

На протяжении длительного времени политика США на Ближнем Востоке была направлена на максимальное ослабление влияния Ирана — как в Персидском заливе, так и в Сирии и других арабских странах.

Этот политический курс продиктован как собственными внутриполитическими интересами США, где Белый дом для управления массами умело манипулирует образом «врага всего цивилизованного мира» — будь то Саддам Хусейн в Ираке, якобы «агрессивная» Россия или просто «плохой» Иран, так и международными — Иран является крупнейшим региональным конкурентом Саудовской Аравии, верного союзника и проводника воли США на Ближнем Востоке.

США используют боевиков «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

Иран остается одной из немногих ближневосточных стран, которая отстаивает свои интересы и не желает принять невыгодные для себя условия под давлением США. Независимая позиция Ирана неоднократно приводила к обострениям в отношениях с США — подобным тому обострению, которое наблюдается сейчас.

Важнейшей частью этого противостояния является контроль над энергоресурсами и торговля ими на Ближнем Востоке и в мире. Большая часть сирийских запасов нефти и газа находится на восточном берегу Евфрата, который не контролируется правительством в Дамаске с 2013 года. В результате правительственная армия и вся подконтрольная правительству часть Сирии испытывает тяжелый топливный кризис.

США используют боевиков «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

Дамаску приходится любыми способами покупать нефть у арабских племен, которые контролируют нефтедобывающие мощности в Заевфратье. Сейчас, когда левобережье Евфрата контролируется проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF), Дамаску приходится договариваться с курдами о безопасном проходе для нефтяных танкеров. Часто удается подкупить курдскую стражу, однако США давят на командование SDF, требуя уничтожать любые поставки на правый берег.

Для обеспечения своих сил в Сирии и помощи Дамаску Тегеран постепенно начал налаживать поставки нефти по освобожденным магистралям, проходящим через Ирак. Это вызвало гнев США — решено было нанести новые удары по организованным Ираном линиям снабжения в регионе.

При этом SDF не в состоянии атаковать иранские конвои — транспортные линии пролегают по территории, подконтрольной САА. Поэтому Штаты применили джихадистов, «прикормленных» в 55-километровой «зоне деконфликтации» вокруг «Ат-Танфа». Боевики получают там американское вооружение и подготовку в тренировочных лагерях под руководством американских военных инструкторов.

США используют боевиков «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

Используя свои возможности, американцы достаточно легко отследили передвижение нефтевозов, заходивших на подконтрольную курдам территорию и покупавших нелегально добытую нефть на восточном берегу Евфрата. Когда караваны с нефтью направлялись обратно на территории, подконтрольные правительству, боевики из «Ат-Танфа» перехватывали их и наносили удары.

Чаще всего операции такого рода проводятся террористами на автодороге, соединяющей Дейр-эз-Зор и Эс-Сухне в провинции Хомс — в районе действия остатков банд ИГИЛ1 (группировка запрещена в РФ) в так называемом «треугольнике смерти». К началу июня террористы все чаще нападали на сирийские и иранские транспортные средства на главной дороге Белой пустыни, причем не только на нефтевозы. В этих операциях участвуют десятки боевиков, раньше сражавшихся на стороне ИГИЛ, а теперь скрывающихся в зоне «Ат-Танфа» и совершающих диверсии по заказам от США.

В сирийском военном руководстве считают, что в настоящее время в «Ат-Танфе» сосредоточено от двух до трех тысяч боевиков, которые дислоцированы в тренировочных лагерях в зоне «Ат-Танфа» и близ лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

США используют боевиков «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

Действия американцев и американских наемников в Сирии вызывают осуждение экспертов даже в США. Эксперты Ассоциации международных стратегических исследований, находящейся в Вашингтоне, считают, что США не стоит заниматься деструктивной деятельность в Сирии. Такую же точку зрения выразил министр иностранных дел Катара Мухаммед ат-Тани.

«Катар уважает политику США по отношению к Ирану, но не может ее поддержать, поскольку мы рассматриваем данный вопрос с точки зрения будущего региона», — объявил ат-Тани.

Катарский министр раскритиковал антииранскую повестку Вашингтона.

«Нынешняя позиция США по иранскому вопросу не предполагает какого-либо развития или позитивного и конструктивного разрешения», — справедливо отметил Ат-Тани.

США используют боевиков «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

Нет сомнений в том, что боевики, базирующиеся в «Ат-Танфе» остаются крайне опасным оружием США против Сирии, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Мелкие локальные стычке в зоне, близкой к «Ат-Танфу», продолжаются регулярно, — отметил он в беседе с Федеральным агентством новостей. — По радиусам от «Ат-Танфа» боевики стараются просачиваться через жиденькую сеть контроля в направлении Пальмиры, Эль-Карьятейна и других. Происходят столкновения на тактическом уровне, которые ничего не меняют, но держат в напряжении сирийские силы в этом регионе».

По словам Рожина, в настоящее время Сирийская арабская армия остается связана противостоянием с террористами в Идлибе и не может выделить достаточно сил для того, чтобы блокировать боевиков в зоне «Ат-Танфа».

«Поддержка сирийских войск в этих районах носит скорее остаточный характер, закрываются потери, издержки, но принципиально ситуация не меняется», — отметил Рожин.

США используют боевиков «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

В настоящее время САА в Хомсе достаточно эффективно прикрывает города и населенные пункты от нападений противника, однако этого недостаточно.

«Понятно, что для того, чтобы все это купировать, необходима более жесткая изоляция вокруг «Ат-Танфа» и дальнейшее информационное и дипломатическое давление, плюс проведение новых контртеррористических операций — прочесывание, зачистка пустыни, — отметил Рожин. — Быстро это, конечно, не кончится — можно сравнить с тем, как Россия замиряла Дагестан и Чечню в начале 2000-х годов. Сирийцам это лишь предстоит сделать, возможно, где-то РФ поможет, где-то Иран поможет, но сейчас видно, что приоритетом является сражение в Идлибе».

Соединенные Штаты не успокоятся, пока не получат от Ирана то, чего хотят, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш. Собеседник ФАН отметил, что в настоящий момент обстановка между Ираном и США далека от прямого столкновения и хотелось бы верить, что обойдется без этого.

США используют боевиков «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

«Давление США на Иран, конечно, опасно для всего региона. Понятно, что Штаты поднимают ставки, и ситуация здесь очень похожа на то, что происходило в период северокорейского обострения, — отметил Коктыш. — Пока хотелось бы верить, что от практической угрозы еще очень далеко».

США, теряющие свое положение в ближневосточном регионе, вынуждены бороться с Ираном сразу на нескольких фронтах — оказывая давление в связи с ядерной программой, препятствуя продажам иранской нефти и распространению иранского влияния в регионе.

«Влияние Штатов в регионе изрядно пошатнулось. Ближний Восток вообще очень сложный регион, настоящий узел противоречий. США в первую очередь хотят пересмотреть ядерную сделку с Ираном на тех условиях, которые продиктовал Вашингтон, — отметил политолог. — А вот дальше ситуация может идти вразнос, и может пойти вразнос достаточно сильно. Пока мы наблюдаем подход к переговорам — США стремятся создать благоприятный фон, на котором смогут договориться на своих условиях. При этом если бы они не готовы были договариваться, они бы не стали обострять ситуацию».

США используют боевиков «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
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