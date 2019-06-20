Москва, 20 июня. Минздрав России изучает возможность ввести психологический тест как часть медицинского освидетельствования участников дорожно-транспортного происшествия, рассказала директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Оксана Гусева.

Минздрав РФ предложил ввести психологический тест для водителей. Как уточнили в ведомстве, участники аварий стремятся минимизировать свою ответственность​​​, они все чаще отказываются проходить медицинское освидетельствование. В Минздраве проанализировали зарубежный опыт, где зачастую в отношении участников ДТП используют психологический тест.

Как пишет РИА Новости, Гусева уточнила, что введение такой меры может стать действенным механизмом.

Ранее были названы регионы с наибольшим числом погибших в ДТП. Краснодарский край оказался лидером по числу погибших в ДТП в 2018 году, самым безопасным стал Чукотский автономный округ.

На Кубани в прошлом году жертвами столкновения машин стали 1053 человека. Далее идут Подмосковье — 938 человек, Ростовская область — 554, Башкирия — 550. В Москве в 2018 году от аварий погибли 465 человек. В числе лидеров по ДТП со смертельным исходом также Воронежская область, Ставрополье, Ленобласть, Челябинская и Нижегородская области. При этом меньше всего людей от дорожно-транспортных происшествий погибло на Чукотке. Как пишет РИА Новости, там от аварий за год погибло два человека.

Ранее в ГИБДД рассказали о снижении числа ДТП на федеральных дорогах РФ в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, в 2018-м «общее количество ДТП на федеральных дорогах снизилось на 4%».

Основной причиной ДТП является не плохое состояние дорожного покрытия, а превышение скоростного режима. Как пишет «Газета.ru», по данным Научного центра безопасности дорожного движения, за последние шесть лет смертность в результате ДТП в России сократилась на 34%.

Также сообщалось, что число ДТП на федеральных дорогах России сократилось на треть. За последние пять лет снизилось количество ДТП на федеральных дорогах на 30%. Такая тенденция в первую очередь связана с улучшением качества самих трасс и появлением фото- и видеофиксации.