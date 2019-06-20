Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».

У Путина поинтересовались, как долго у власти будут работать экономисты 90-х годов.

«Во-первых, у нас нет экономистов из 90-х, — отреагировал президент России. — Разве только Кудрин, и то не в полном объеме. Да и он перековался и, по-моему, дрейфует в сторону Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку. Но тут его коллеги, почти ученики, ему оппонируют, что это приведет к инфляции. Ну, пусть поспорят».

Глава государства, отвечая на вопрос, подчеркнул, что нет и «системы из 90-х».

«Нет такой инфляции, нет таких долгов, которые зашкаливали, нет зависимости от МВФ», — заметил российский лидер.

Вопросы президенту России можно задавать до окончания прямой линии. Обращения можно отправлять в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте moskva-putinu.ru, а также по телефону — путем SMS, MMS или звонка. Во время прямого эфира вопросы также можно задавать через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live».

На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов. По некоторым из них уже проводятся проверки.