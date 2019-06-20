Лидер КНДР лично встретил Си Цзиньпина и его супругу в Пхеньяне

Пхеньян, 20 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу лично встретили в аэропорту Пхеньяна прибывшего с визитом председателя КНР Си Цзиньпина и первую леди Китая Пэн Лиюань, передает Центральное телевидение Китая.

Северокорейский лидер и его супруга тепло приветствовали гостей из Китая. Дети подарили цветы Си Цзиньпину и Пэн Лиюань, сообщает телеканал.

На торжественной церемонии прозвучал 21 орудийный залп, затем оркестр сыграл гимны двух стран. Си Цзиньпин осмотрел роты почетного караула.

Кортеж двух лидеров в сопровождении 21 мотоцикла направился к Кымсусанскому дворцу. Жители Пхеньяна приветствовали главу КНР. Его также встретили представители руководства КНДР.

Это первый за 14 лет официальный визит Си Цзиньпина в Северную Корею в качестве главы Китая.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын поздравил президента Владимира Путина с Днем России. Он выразил надежду, что отношения между двумя странами будут крепнуть и активно развиваться.

Ким Чен Ын напомнил о встрече с российским лидером во Владивостоке, которая состоялась в апреле, назвав ее важным событием. Он уверен, что достигнутые на встрече соглашения принесут плоды.