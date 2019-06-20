Путин назвал повышение доходов пенсионеров одним из приоритетов власти
Москва, 20 июня. Повышение уровня доходов пенсионеров является одним из приоритетов власти РФ, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
Глава государства отметил, что в этом году индексация пенсий по старости составила 7,05% при инфляции прошлого года 4,3%.
Власти с 1 апреля 2019 года повысили государственные и социальные пенсии на два процента в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров, сообщил российский лидер. Кроме того, с октября увеличат выплаты военным пенсионерам на 4,3%, добавил Путин.
«Мы видим эту проблему и, безусловно, будем ее решать», — констатировал президент России.
Глава государства подчеркнул, что национальные проекты как раз нацелены на улучшение уровня жизни россиян.
Напомним, прямая линия с Путиным проходит уже 17-й раз. Глава государства отвечает на вопросы, которые интересны гражданам. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию прямой линии.