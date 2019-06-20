Путин объяснил перебои с льготными лекарствами в регионах

Москва, 20 июня. В феврале 2019 года из федерального бюджета в регионы были перечислены средства на льготное лекарственное обеспечение граждан, тем не менее, в некоторых субъектах РФ наблюдаются перебои по медицинским препаратам. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии. По его словам, проблема заключается в несвоевременной организации процедуры закупок лекарств в регионах и не очень хорошей организации системы предоставления информации о препаратах.