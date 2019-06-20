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Россия
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Путин назвал главную причину падения доходов россиян

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Путин назвал главную причину падения доходов россиян

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной причиной падения роста доходов населения стало снижение показателей по продаже нефти и газа. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, заданный по прямой линии.

«Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками. Это даже не санкции, а ситуация на рынке в отношении наших традиционных товаров — нефть, газ, металлы, химические удобрения, химия вообще. Потому реальные доходы граждан сокращались несколько лет. Самый большой спад произошел в 2016 году», — отметил он.

По словам главы государства, в настоящее время доходы россиян вновь начинают расти, однако ситуация все еще остается непростой. В частности, это объясняется закредитованностью населения. Банки берут кредиты под залог в 40% зарплаты, что создает для людей риски и уводит их доходы в минус. Путин обещал обсудить эту ситуацию с Центробанком.


 

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Автор: Сергей Петров
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