Москва, 20 июня. Следователи возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который в мае в своем рабочем кабинете напал на журналиста. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по республике.

Напавший на журналиста хакасский чиновник стал фигурантом нового дела. Как уточнили в ведомстве, Зайцева подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следователей, с 2017 по 2010 год Зайцев, будучи главой района, организовал регистрацию права собственности на земельный участок, который расположен в нескольких километрах от села Шира Ширинского района.

Данная территория была предназначена для строительства полигона ТБО за счет бюджетных денег. Как уточнили в ведомстве, злоумышленник сначала помог знакомому зарегистрировать данный участок на свое имя. Потом его оформили на другого человека. Позже участок был арендован администрацией района и выкуплен за пять миллионов рублей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Кроме того, следователи проверят сообщение о коррупционной деятельности Зайцева, о которой сообщили снимавшие сюжет журналисты.

По данным следователей, Зайцев напал на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» в своем кабинете, когда журналисты пришли брать у него интервью. Как уточняется, Зайцеву не понравилось поведение представителей СМИ во время беседы, он толкнул журналиста руками, а потом схватил за одежду и повалил на пол.

СК РФ также намерен проверить информацию о коррупционной деятельности Зайцева, о которой сообщили снимавшие сюжет журналисты.

Ранее пострадавшие представители СМИ уточнили, что причиной недовольства чиновника стал вопрос о земельном участке, который якобы принадлежит его адвокату и на правах аренды сдается местной администрации. По другой версии, агрессия Зайцева была вызвана вопросом о пострадавших в лесных пожарах, которые так и не получили нормальных условий для жилья.