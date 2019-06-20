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Путин пообещал расширить географию выезда сотрудников МВД за границу

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Путин пообещал расширить географию выезда сотрудников МВД за границу

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что договорился с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым расширить географию выезда за рубеж сотрудников силового ведомства.

Путина спросили, какими секретами владеют сотрудники МВД России, что их не выпускают за рубеж. Президент отметил, что недавно обсуждал эту проблему с Колокольцевым.

Глава государства подтвердил, что не все сотрудники МВД владеют государственной тайной, однако есть и те, кто располагает этой важной информацией. Путин пообещал расширить географию выезда сотрудников МВД за границу, но добавил, что «некоторые ограничения останутся».

Прямая линия с Путиным началась в 12.00 по московскому времени. На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов. По ряду поступивших к Путину обращений уже проводятся проверки. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию.

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Автор: Катерина Иванова
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