Путин назвал цель нацпроектов

Москва, 20 июня. Главной целью национальных проектов является улучшение качества жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Глава государства подчеркнул, что работа чиновников в рамках реализации национальных проектов поможет улучшить жизнь россиян.

«Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда. И на этой базе поднять уровень жизни наших граждан и обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу», — добавил Путин.

Глава государства отметил, что нацпроекты были разделены по разным направлениям по степени распределения ресурсов. По его словам, необходимо было понять, где взять средства на реализацию каждого проекта.

Напомним, прямая линия с Путиным проходит 17-й раз. Глава государства отвечает на вопросы граждан России. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию.