Москва, 20 июня. Сотрудникам МЧС России в 2019 году повысят зарплаты. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

К президенту обратился Станислав Таукачикас — пожарный из Калининградской области. Он рассказал, что его зарплата составляет 16 тысяч рублей в месяц, и прожить на такую сумму почти невозможно. По его словам, люди вынуждены работать в двух-трех местах. Он спросил президента: «Когда поднимут зарплаты?»

Владимир Путин отметил, что в МЧС сложилась не лучшая ситуация.

«Действительно, в МЧС сложилась ситуация, прямо скажем, не самая лучшая. Потому что там есть люди, которые в погонах служат, они получают примерно... 43 тысячи рублей. А гражданские сотрудники — 13–16 тысяч рублей», — сказал президент РФ.

Однако решение по этой проблеме уже принято. Владимир Путин пообещал повышение зарплат служащим МЧС: по его словам, министерству выделено 4,3 миллиарда рублей. Это позволит повысить заработные платы сотрудникам в среднем до 24 тысяч рублей. В следующем году ведомству будет выделено еще восемь миллиардов рублей двумя траншами на эти цели. Соответственно, зарплаты должны вырасти в среднем до 32 тысяч рублей.

Главе государства рассказали и о других обращениях россиян, которые также жаловались на низкие зарплаты: около 10 тысяч рублей. Владимир Путин отметил, что эти сообщения нужно проверить и выяснить, почему граждане страны получают такие суммы. Он напомнил, что в 2019 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был доведен до прожиточного минимума — до 11280 рублей.

«И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что каждый случай выплаты зарплат ниже прожиточного минимума в стране — предмет проверки соответствующих инстанций и предмет для разбирательства.

«Или человек просто работает на полставки. В каждом конкретном случае нужно разбираться», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, 20 июня проходит 17-я по счету прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что в этом году поступило более 1,5 миллиона запросов. По ряду поступивших к президенту России вопросов уже назначены проверки. Также сообщалось, что обращения к главе государства принимаются вплоть до окончания программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о формате прямой линии в этом году. По его словам, Владимир Путин постарается уделить максимальное внимание вопросам жителей страны. Руководители регионов и члены правительства в случае необходимости будут выходить на связь. Для проведения прямой линии был выбран Гостиный двор.

Рекордсменом по продолжительности стала прямая линия в 2013 году: эфир продлился 4 часа 47 минут. Владимир Путин ответил на 80 вопросов.