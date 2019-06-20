Путин рассказал, как выросла средняя зарплата в РФ

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин сообщил о росте средней заработной платы в России. Российский лидер рассказал в эфире прямой линии, что средняя зарплата повысилась с 33,2 тысячи рублей в 2017 году до 44—45 тысяч в текущем году.

Владимир Путин попросил тех граждан, у которых зарплата не соответствует названным средним цифрам, «не сердиться на него».

«У нас большая разница по отраслям и регионам», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что заработная плата в Москве не совпадает с той суммой, которую получают, например, жители Тувы. Также российский лидер обратил внимание на дисбаланс в зарплатах работников разных отраслей.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что реальная заработная плата считается по темпам роста. Президент РФ подчеркнул, что в 2018 году этот показатель составил 8,5%. В текущем году наблюдается рост в 2,8%. Путин сообщил, что достичь высоких показателей удалось благодаря тому, что все уровни власти старались выполнить указы 2012 года.

«Если бы их не было, не было бы и такого результата», — заявил президент.

Передача «Прямая линия с Владимиром Путиным» выходит в эфир в 17-й раз. В этом году до начала трансляции было получено более 1,5 миллиона обращений от граждан. Во время прямой линии задать вопрос Путину можно по телефону, либо с помощью SMS-сообщения. Все звонки и сообщения являются бесплатными для граждан РФ и абонентов российских мобильных операторов. Федеральное агентство новостей ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.