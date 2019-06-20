Путин назвал три главные проблемы здравоохранения в России

Москва, 20 июня. Доступность медпомощи, дефицит специалистов и обеспечение лекарствами являются тремя главными проблемами сферы здравоохранения в России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с населением.

«Когда мы говорим о здравоохранении, мы должны иметь ввиду, что проблем много, но отрасль развивается», — подчеркнул Путин.

Президент указал на то, что в некоторых регионах наблюдается снижение амбулаторных отделений.

«Причем это происходит и в развитых регионах, например, В Краснодарском крае, в Чеченской республике», — подчеркнул он.

Глава государства попросил министра здравоохранения Веронику Скворцову и руководителей регионов обратить внимание на эту проблему.

«В малых населенных пунктах развивается мобильная медицинская помощь. В ближайшее время планируется запустить 1200 таких бригад», — отметил президент.

Путин также напомнил, что тем, кто хочет работать в программе «Земский доктор», выплачивается по 1,5 млн рублей, а жильем же для специалистов должны заниматься уже на местах.

Молодая мама Наталья Векшина из Смоленской области пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на большие очереди в детской поликлинике и отсутствие врачей в поликлинике их поселка. По ее словам, при осмотре в Москве им выдали список врачей, которых надо пройти, но осуществить это оказалось трудно.

«Мы переехали и столкнулись с тем, что очереди больше двух часов, в которых приходится сидеть с малышами, нет профильных специалистов», — пожаловалась она.

Заведущая поликлиникой считает, что только с помощью закрепления за регионом студентов, окончивших медвузы, можно будет решить проблему нехватки кадров.

В Псковском областном онкодиспансере люди также жалуются на огромные очереди.

«Все врачи уезжают от нас», — пожаловалась одна из пациенток.

В фельдшерско-акушерском пункте в поселке Челябинской области работают всего два человека: врач и медсестра. Раз в месяц приезжает стоматолог. Главная проблема отсутствие кадров, несмотря на программу «Земский доктор».

«Нет жилья. Врачам негде жить, поэтому они уезжают», — пояснила сотрудница пункта.

По ее словам, помощь им нужна, особенно в момент обострения заболеваемости гриппом или ОРВИ.

На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов. Рекордсменом по продолжительности стал эфир в 2013 году – тогда прямая линия длилась 4 часа 47 минут. За это время Владимир Путин ответил на 80 вопросов. Отметим, что по ряду поступивших к главе государства обращений уже проводятся проверки.