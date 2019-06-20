В ЕАЭС призвали США отказаться от давления на страны Африки

Москва, 20 июня. Фундамент мировой торговой системы стал давать трещины. К этому привела политика стран Запада, в частности США, в которой все больше стали появляться эгоистические и протекционистские тенденции. Об этом на экономической конференции «Россия — Африка» заявила министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметила министр ЕАЭС, несмотря на то что Евразийский экономический союз является молодым объединением, за время его существования ЕАЭС прошел большой путь.

«За пять лет, видя, что в мировой торговой системе происходят фундаментальные изменения подходов, мы не могли не задавать себе вопрос, как нам отвечать на эти вызовы», — заметила Никишина, говоря об экономическом давлении стран Запада.

При этом нельзя не говорить о негативных последствиях такой политики, добавила министр.

«Мы считаем, что протекционизм — это самое неправильное развитие мировой торговой системы, какое только может быть. Мы привержены принципам либерализации как внутри ЕАЭС, так и в торговле с третьими странами», — заверила аудиторию министр по торговле Евразийской экономической комиссии.

Именно формирование систем многосторонней торговли сможет привести в страны Африканского континента зарубежные инвестиции, полагает Никишина.

«Протекционистские системы будут сохраняться, но будущее — не за ними», — заключила она.

Ранее постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриэль Адуда поблагодарил российские власти за поддержку стран африканского континента.