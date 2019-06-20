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В саратовском минздраве отреагировали на критику президента

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В саратовском минздраве отреагировали на критику президента

Москва, 20 июня. В министерстве здравоохранения Саратовской области услышали критику президента и министра в свой адрес. Об этом в пресс-службе областного министерства здравоохранения сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей.

«В ближайшее время официальный комментарий появится на сайте министерства», — сказали в пресс-службе.

В министерстве также добавили, что внимательно смотрят прямую линию с президентом, в ходе которой прозвучала критика в адрес руководства отрасли здравоохранения Саратовской области из-за обеспечения населения льготными медикаментами.

Напомним, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила в четверг, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным, о ситуации с закупками медикаментов в ходе прямой линии.

В саратовском минздраве отреагировали на критику президента

«Выявлено 30 регионов с серьезными недоработками. Наблюдается смещение сроков закупок и неумение управлять товарными запасами.

В этих регионах обычно нет цифровой системы управления обеспечения и организаторы не знают, сколько у них лекарств на складах», — отметила она.

Неблагоприятная ситуация по льготному лекарственному обеспечению, которая сложилась в Саратовской области, была выделена особо.

В то же время Скворцова подчеркнула, что российские власти увеличили объемы финансирования лекарственного обеспечения до 156 млрд рублей. Эти средства были доведены до регионов до 7 февраля.

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Автор: Игорь Лукьянов
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