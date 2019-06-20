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Путин оценил шансы «пойти на мировую» с Западом

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Путин оценил шансы «пойти на мировую» с Западом

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии оценил шансы «пойти на мировую» с Западом.

Вопросы президенту России можно задавать до окончания прямой линии. Россияне используют социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайт moskva-putinu.ru или телефон — путем SMS, MMS или звонка. Во время прямого эфира вопросы также можно задавать через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live».

На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов. По некоторым из них уже проводятся проверки.

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Автор: Катерина Иванова
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